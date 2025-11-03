2 órája
Emberkereskedő párost keresnek a győri zsaruk - ezeket az arcokat ismerned kell!
Az emberkereskedelem Győrben is sok munkát ad a rendőröknek. Ezt a párost keresik a győri zsaruk.
Az emberkereskedelem Győr-Moson-Sopronban is sok problémát okoz. Sok eltűntet keresnek a Kisalföldön az utóbbi időben, a napokban. Egy 12 éves kisfiút október közepe óta nem találnak a rendőrök. Egy 17 éves csornai lányról sem tudni semmit az eltűnése óta, október 28-án adták ki a körözést.
Emberkereskedelem Győrben: őket keresik a zsaruk
A Sajószentpéteren született Gór Krisztiánt és a Szekszárdon született Pásztor Szilviát emberkereskedelem miatt keresik a győri rendőrök.
Ugyanazon a napon, július 17-én adta ki a párosra a körözést a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Osztálya.
A férfiról és a nőről a nagyobb felbontású képeket megnézheti a kiemelt szavakra kattintva.
A rendőrség kéri, hogy aki a nőt vagy férfit felismeri, vagy tud valamit a tartózkodási helyéről, az hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es hívószámon. Ezenkívül névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú zöldszámán (06-80-555-111), valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
