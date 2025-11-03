november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vigyázz!

2 órája

Emberkereskedő párost keresnek a győri zsaruk - ezeket az arcokat ismerned kell!

Címkék#emberkereskedelem#rendőr#győr

Az emberkereskedelem Győrben is sok munkát ad a rendőröknek. Ezt a párost keresik a győri zsaruk.

Kisalföld.hu

Az emberkereskedelem Győr-Moson-Sopronban is sok problémát okoz. Sok eltűntet keresnek a Kisalföldön az utóbbi időben, a napokban. Egy 12 éves kisfiút október közepe óta nem találnak a rendőrök. Egy 17 éves csornai lányról sem tudni semmit az eltűnése óta, október 28-án adták ki a körözést. 

Emberkereskedelem Győrben: rendőrök adtak ki körözést a férfira és nőre.
Emberkereskedelem Győrben: rendőrök adtak ki körözést a férfira és nőre.

Emberkereskedelem Győrben: őket keresik a zsaruk

A Sajószentpéteren született Gór Krisztiánt és a Szekszárdon született Pásztor Szilviát emberkereskedelem miatt keresik a győri rendőrök.

Ugyanazon a napon, július 17-én adta ki a párosra a körözést a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Osztálya.

A férfiról és a nőről a nagyobb felbontású képeket megnézheti a kiemelt szavakra kattintva.

A rendőrség kéri, hogy aki a nőt vagy férfit felismeri, vagy tud valamit a tartózkodási helyéről, az hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es hívószámon. Ezenkívül névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú zöldszámán (06-80-555-111), valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

Őket is keresik a győri rendőrök

A legveszélyesebb bűnözőkről korábbi anyagunkban írtunk bővebben. Embercsempészet miatt keresett személyből közel 20-at találtunk a honlapon cikkünk közzétételekor

Az embercsempészek még mindig szabadlábon vannak. Ha ezeket az arcokat látod azonnal értesítsd a rendőrséget!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu