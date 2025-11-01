november 1., szombat

Körözés

2 órája

Eltűnt fiatal lányt keresnek a csornai rendőrök

A Csornai Rendőrkapitányság keresi a 17 éves lányt, aki október 28-án lakcíméről távozott. Az eltűnt lányt azóta sem találják.

Kisalföld.hu

Az eltűnt lány, Lakatos Stella Roxána körülbelül 155 cm magas, vékony testalkatú, barna szemű, hosszú, fekete színű haja van, kreol bőrű. Ruházata nem ismert – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Nagy erőkkel keresik a lányt.

Eltűnt lányt keresnek Csornán.
Eltűnt lányt keresnek a csornai rendőrök. Forrás: Shutterstock

A Csornáról eltűnt lányról készült fényképet a kiemelt szavakra kattintva megnézheti.

Egy megosztás sokat segíthet az eltűnt lány megtalálásában

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a lányt, vagy tud valamit a tartózkodási helyéről, illetve eltűnésének körülményeiről, az hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es hívószámon. Ezenkívül névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú zöldszámán (06-80-555-111), valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

A napokban egy 14 éves lány is eltűnt, őt azonban sikerült megtalálni.

 

