Eltűnt fiatal lányt keresnek a csornai rendőrök

Az eltűnt lány, Lakatos Stella Roxána körülbelül 155 cm magas, vékony testalkatú, barna szemű, hosszú, fekete színű haja van, kreol bőrű. Ruházata nem ismert – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Nagy erőkkel keresik a lányt.

Eltűnt lányt keresnek a csornai rendőrök. Forrás: Shutterstock

Egy megosztás sokat segíthet az eltűnt lány megtalálásában

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a lányt, vagy tud valamit a tartózkodási helyéről, illetve eltűnésének körülményeiről, az hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es hívószámon. Ezenkívül névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú zöldszámán (06-80-555-111), valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

A napokban egy 14 éves lány is eltűnt, őt azonban sikerült megtalálni.