Még mindig várják haza az eltűnt barna tarka kutyust Mosonmagyaróváron
A rendőrség tette közzé a felhívást. Az eltűnt ebet lassan 5 éve várják haza.
Szomorú, amikor elveszítünk valakit, akit szeretünk. Vannak azonban, akik nem adják fel a keresést. Az eltűnt kutyus családja is ilyen.
Eltűnt kiskedvencek nyomában
A barna tarka kiskutyát már több, mint négy éve várják haza. Még 2021 január 29-én tűnt el a kan kutyus Mosonmagyaróváron. Kérik, ha valaki látta, jelentse mindenképpen a rendőrségen.
Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége: 9201 Mosonmagyaróvár Pf.: 52
Telefonszám: 3696215433
