Még mindig várják haza az eltűnt barna tarka kutyust Mosonmagyaróváron

Szomorú, amikor elveszítünk valakit, akit szeretünk. Vannak azonban, akik nem adják fel a keresést. Az eltűnt kutyus családja is ilyen.

Az eltűnt ebet lassan 5 éve várják haza Mosonmagyaróvárra.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Eltűnt kiskedvencek nyomában

A barna tarka kiskutyát már több, mint négy éve várják haza. Még 2021 január 29-én tűnt el a kan kutyus Mosonmagyaróváron. Kérik, ha valaki látta, jelentse mindenképpen a rendőrségen.

Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége: 9201 Mosonmagyaróvár Pf.: 52

Telefonszám: 3696215433

A kép csak illusztráció!