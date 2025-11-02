november 2., vasárnap

Felhívás

1 órája

Még mindig várják haza az eltűnt barna tarka kutyust Mosonmagyaróváron

Címkék#rendőrség#Mosonmagyaróvár#kiskutya

A rendőrség tette közzé a felhívást. Az eltűnt ebet lassan 5 éve várják haza.

Kisalföld.hu

Szomorú, amikor elveszítünk valakit, akit szeretünk. Vannak azonban, akik nem adják fel a keresést. Az eltűnt kutyus családja is ilyen.

Az eltűnt ebet lassan 5 éve várják haza.
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Eltűnt kiskedvencek nyomában

A barna tarka kiskutyát már több, mint négy éve várják haza. Még 2021 január 29-én tűnt el a kan kutyus Mosonmagyaróváron. Kérik, ha valaki látta, jelentse mindenképpen a rendőrségen

Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége: 9201 Mosonmagyaróvár Pf.: 52
Telefonszám: 3696215433

A kép csak illusztráció!

 

