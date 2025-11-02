Kékfény
40 perce
Nyoma veszett - 12 éves kisfiút keresnek a rendőrök
A nyíregyházi születésű kisfiút 2025. október 18-a óta keresik a győri rendőrök; egyelőre sikertelenül.
A körözési információkat ide kattintva nézhetik meg az eltűnt 12 éves kissrácról.
Eltűnt több fiatal október utolsó napjaiban
Október utolsó napjaiban két másik eltűnt fiatalt is nagy erőkkel kerestek a rendőrök Győr-Moson-Sopronban.
Pápáról tűnt el egy fiatal diáklány, aki rendőrségi információk szerint Győrbe utazott. Őt szerencsésen megtalálta az egyenruhások Mindenszentek előtt.
Lakatos Stella Roxánát a csornai rendőrök keresik; ő egyelőre nem adott életjelet magáról, s tartózkodási helyet sem sikerült felderíteni.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre