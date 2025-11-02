Nyoma veszett - 12 éves kisfiút keresnek a rendőrök

A körözési információkat ide kattintva nézhetik meg az eltűnt 12 éves kissrácról.

Újabb eltűnt fiatal a Kisalföldön - Rikárdó Dzsúliót nagy erőkkel keresik a győri rendőrök. Fotó: Police.hu

Eltűnt több fiatal október utolsó napjaiban

Október utolsó napjaiban két másik eltűnt fiatalt is nagy erőkkel kerestek a rendőrök Győr-Moson-Sopronban.

Pápáról tűnt el egy fiatal diáklány, aki rendőrségi információk szerint Győrbe utazott. Őt szerencsésen megtalálta az egyenruhások Mindenszentek előtt.

Lakatos Stella Roxánát a csornai rendőrök keresik; ő egyelőre nem adott életjelet magáról, s tartózkodási helyet sem sikerült felderíteni.