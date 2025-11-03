november 3., hétfő

Tűz

1 órája

Ég egy garázs Nyúlon, egy kisteherautó és egy személykocsi is lángra kapott - frissítve, fotók

A Veres Péter utcába pannonhalmi és győri tűzoltókat riasztottak.

19:10: Vége a tűznek: a győri és pannonhalmi tűzoltók eloltották a Veres Péter utcai tüzet, már az utómunkálatokat végzik. Egy családi ház garázsában keletkezett tűz, a helyiségben egy kisteherautó kiégett, azt végül egy erőgép vontatta ki a garázsból. Az érintett épületből és a két szomszédos házból összesen nyolc embert menekítettek ki, már mindenki visszatérhetett otthonába.

19:04: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta, hogy a helyszínről senkit nem kellett kórházba szállítani.

18:20: Körülhatárolták a tüzet Nyúlon: a győri és pannonhalmi hivatásos, valamint a pannonhalmi önkéntes tűzoltók négy vízsugárral körülhatárolták a lángokat. Az épületből nyolc embert menekítettek ki - írta a Katasztrófavédelem.

17:56: Egy olvasónk elmondása szerint a szomszédok nagy robbanást hallottak, hatalmas a füst, de szerencsére mindenki kijutott épségben. A mentők mellett három tűzoltó kocsi is a helyszínen van.

Előzmény: Ég egy családi házzal egybeépített garázs Nyúlon, a Veres Péter utcában. Kigyulladt odabenn egy kisteherautó, majd a tűz átterjedt az udvaron parkoló személykocsira is. A helyszínre elsőként a pannonhalmi hivatásos tűzoltók érkeztek, két vízsugárral megkezdték az oltást - írta a Katasztrófavédelem.

