Fényképen a vélhető elkövetők, akik több kerékpárt is elloptak Csornán, a vasútállomáson

Biciklitolvajokat keres a csornai rendőrség és kéri a lakosság segítségét. A Csornai Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen indított büntetőeljárást. A vasútállmás térfigyelőkamerája által felvett képeken vélhetően a két biciklitolvaj látható.

A kamera által rögzített képen vélhetően a két biciklitolvaj látható. Fotó: Vármegyei rendőrség

Két biciklitolvajt keresnek

"Vélhetően a képeken látható férfiak gyanúsíthatók azzal, hogy október 10-én, a csornai vasútállomás előtti kerékpártárolóból több lezáratlan kerékpárt tulajdonítottak el.