1 órája
Fényképen a vélhető elkövetők, akik több kerékpárt is elloptak Csornán, a vasútállomáson
A csornai vasútállomás területén több kerékpárt is ellopott két biciklitolvaj. A rendőrség fotót közölt a feltehetően gyanúsítható férfiakról. Aki felismeri a két biciklitolvajt, jelezze a rendőrségen.
Biciklitolvajokat keres a csornai rendőrség és kéri a lakosság segítségét. A Csornai Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen indított büntetőeljárást. A vasútállmás térfigyelőkamerája által felvett képeken vélhetően a két biciklitolvaj látható.
Két biciklitolvajt keresnek
"Vélhetően a képeken látható férfiak gyanúsíthatók azzal, hogy október 10-én, a csornai vasútállomás előtti kerékpártárolóból több lezáratlan kerékpárt tulajdonítottak el.
A rendőrség kéri, hogy aki a képeken látható személyeket felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen
a Csornai Rendőrkapitányságon (9300 Csorna, Eötvös utca 3.),
illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es telefonszámon
Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén - olvasható a csornai rendőrség felhívásából.