november 4., kedd

Károly névnap

13°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltolták a bicajt

1 órája

Fényképen a vélhető elkövetők, akik több kerékpárt is elloptak Csornán, a vasútállomáson

Címkék#kerékpár#rendőrség#biciklitolvaj#Csornai Rendőrkapitányság#bűncselekmény

A csornai vasútállomás területén több kerékpárt is ellopott két biciklitolvaj. A rendőrség fotót közölt a feltehetően gyanúsítható férfiakról. Aki felismeri a két biciklitolvajt, jelezze a rendőrségen.

Kisalföld.hu

Biciklitolvajokat keres a csornai rendőrség és kéri a lakosság segítségét. A Csornai Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen indított büntetőeljárást. A vasútállmás térfigyelőkamerája által felvett képeken vélhetően a két biciklitolvaj látható.

Két biciklitolvajt keres a csornai rendőrség. Kamera rögzítette mozgásukat, a rendőrök kérik a lakosság segítségét.
A kamera által rögzített képen vélhetően a két biciklitolvaj látható. Fotó: Vármegyei rendőrség

Két biciklitolvajt keresnek

"Vélhetően a képeken látható férfiak gyanúsíthatók azzal, hogy október 10-én, a csornai vasútállomás előtti kerékpártárolóból több lezáratlan kerékpárt tulajdonítottak el. 

A rendőrség kéri, hogy aki a képeken látható személyeket felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen 

a Csornai Rendőrkapitányságon (9300 Csorna, Eötvös utca 3.),

illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es telefonszámon

Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén - olvasható a csornai rendőrség felhívásából.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu