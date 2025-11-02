Kemény volt az őszi szünet vége: súlyos rolleres esések, halálos tűz Téten, mentőhelikopter

Kedden baleset történt Kapuváron, a városközpontban, egy kerékpáros és egy autó ütközött a Szent Anna-templomnál lévő kereszteződésben. A helyszínre siettek a rendőrök és egy mentőautó is. A baleset során a kerékpáros megsérült, a helyszínről egy középkorú férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Balesetek Győr-Moson-Sopronban. Volt dolguk a Katasztrófavédelem, a rendőrség munkatársainak. Számtalan esethez riasztották a héten a mentőket.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Rolleres balesetek, súlyos sérültek

Kedden délután Máriakálnokon egy fiatal esett el rollerrel. Információink szerint egy 13 éves fiú rolleres balesetet szenvedett Máriakálnokon, majd eszméletét vesztette. Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre arról tájékoztatott, hogy a helyszínről egy fiatal fejsérült fiút szállítottak kórházba.

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy a rolleres balesetek száma folyamatosan növekszik. A Soproni Gyógyközpont Traumatológiai Osztályának főorvosát kérdeztük a témában, a részleteket a kiemelt szavakra, vagy cikk ajánlónkra kattintva olvashatja el.

Szerdán autó és kamion karambolozott a 86-oson Mosonudvar mellett, gyerekeket vittek kórházba. Összeütközött egy személyautó és egy kamion a 86-os főút 185-ös kilométerénél, Újrónafő térségében. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta portálunkat, hogy a helyszínről két gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Ugyancsak szerdán két baleset történt ugyanott az M1-esen Magyaróvár közelében.

Súlyos baleset történt szerda délután Dunaszigeten. Egy kerékpáros fiatal lányt ütött el egy autós szerda délután. A balesettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta portálunkat, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. Egy fiatal lányt súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba.

Szerdán tűzeset is történt vármegyénkben: Kigyulladt egy melléképület Győr-Ménfőcsanakon. A győri hivatásos és a győrújbaráti önkéntes tűzoltók oltották el a lángokat egy vízsugárral. A helyszínre érkezett egy győri vízszállító is. A tűz a szomszédos garázsépületre nem terjedt át.

Gyakoribbá váltak a rollereseket érintő közlekedési balesetek.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Gyakoribbá váltak a rollereseket érintő közlekedési balesetek. Így történt ez szerda este is, újabb rolleres balesethez riasztották a rendőröket egy győri nagy kereszteződéshez. A rendőrség weboldalán azt írta: egy Suzuki gyártmányú személygépkocsival közlekedett Győrben, a Szigethy Attila úton szerdán este 6 óra körül egy győri nő. A rolleres baleset az autós figyelmetlensége miatt történt. Az Országos Mentőszolgálat portálunknak megerősítette: a helyszínről egy fiatal lányt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.