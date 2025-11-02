2 órája
Kemény volt az őszi szünet vége: súlyos rolleres esések, halálos tűz Téten, mentőhelikopter
Több komoly baleset és tűzeset is történt a héten Győr-Moson-Sopronban. A balesetek során többen megsérültek.
Kedden baleset történt Kapuváron, a városközpontban, egy kerékpáros és egy autó ütközött a Szent Anna-templomnál lévő kereszteződésben. A helyszínre siettek a rendőrök és egy mentőautó is. A baleset során a kerékpáros megsérült, a helyszínről egy középkorú férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Rolleres balesetek, súlyos sérültek
Kedden délután Máriakálnokon egy fiatal esett el rollerrel. Információink szerint egy 13 éves fiú rolleres balesetet szenvedett Máriakálnokon, majd eszméletét vesztette. Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre arról tájékoztatott, hogy a helyszínről egy fiatal fejsérült fiút szállítottak kórházba.
Szerdán autó és kamion karambolozott a 86-oson Mosonudvar mellett, gyerekeket vittek kórházba. Összeütközött egy személyautó és egy kamion a 86-os főút 185-ös kilométerénél, Újrónafő térségében. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta portálunkat, hogy a helyszínről két gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Ugyancsak szerdán két baleset történt ugyanott az M1-esen Magyaróvár közelében.
Súlyos baleset történt szerda délután Dunaszigeten. Egy kerékpáros fiatal lányt ütött el egy autós szerda délután. A balesettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta portálunkat, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. Egy fiatal lányt súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba.
Szerdán tűzeset is történt vármegyénkben: Kigyulladt egy melléképület Győr-Ménfőcsanakon. A győri hivatásos és a győrújbaráti önkéntes tűzoltók oltották el a lángokat egy vízsugárral. A helyszínre érkezett egy győri vízszállító is. A tűz a szomszédos garázsépületre nem terjedt át.
Gyakoribbá váltak a rollereseket érintő közlekedési balesetek. Így történt ez szerda este is, újabb rolleres balesethez riasztották a rendőröket egy győri nagy kereszteződéshez. A rendőrség weboldalán azt írta: egy Suzuki gyártmányú személygépkocsival közlekedett Győrben, a Szigethy Attila úton szerdán este 6 óra körül egy győri nő. A rolleres baleset az autós figyelmetlensége miatt történt. Az Országos Mentőszolgálat portálunknak megerősítette: a helyszínről egy fiatal lányt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Csütörtökön kiürítették a győri bevásárlóközpontot, a Family Centert. Megkerestük a Katasztrófavédelmet az ügyben, mint megtudtuk, téves tűzriadó történt. Beépített tűzjelző rendszer téves jelzése miatt vonultak a tűzoltók. Az egységek meggyőződtek róla, hogy nem volt tűz a helyszínen, így mindenki visszatérhetett az üzletekbe.
Pénteken áthajtott az árkon és az akácosban állt meg egy autó pénteken reggel Cirák közelében. A sofőrhöz mentő érkezett a helyszínre.
Pénteken két autó karambolozott Beleden, öten ültek a gépkocsikban. Az Országos Mentőszolgálat portálunk kérdésére elmondta: a helyszínről egy nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Pénteken közölte a rendőrség: bejelentés érkezett október 28-án este arról, hogy egy személygépkocsi ismeretlen okból letért az útról, majd fának ütközött a 8512-es úton, Csorna és Barbacs között –írja a rendőrség facebook oldalán. A baleset során mind a sofőr, mind utasa súlyos sérülést szenvedett, így a mentő kórházba szállította őket. Az orvos mindkettejükkel szemben drogtesztet alkalmazott, mely pozitív lett metamfetaminra, amfetaminra és THC-ra.
Pénteken szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M86-os autóút Győr felé vezető oldalán, Nick közelében, a 113-as kilométerszelvénynél. Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta: a helyszínről egy 50 év körüli nőt és egy 10 év körüli gyermeket további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba.
Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi a 82-es főúton, a 38-as kilométerszelvény közelében, Veszprémvarsány és Bakonyszentkirály között pénteken. A baleset következtében a személyautó az árokba sodródott, amelyben egy ember utazott. A pannonhalmi hivatásos és a veszprémvarsányi önkéntes tűzoltók áramtalanították az árokba került autót és kiemelték a sofőrt. A helyszínre érkeztek a mentők is. Az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták az utat. Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta: a helyszínről egy 80 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Ugyancsak pénteken az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a 162-es km-nél, Mosonmagyaróvár térségében két személyautó ütközött össze.
Szombaton kigyulladt egy kocsi Mosonmagyaróváron, a Szent Imre utcában, tette közzé a részleteket a katasztrófavédelem. Az esetről portálunkon is beszámoltunk: a tűz a jármű motorterében keletkezett. A helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A raj utómunkálatokat végzett cikkünk közzétételekor.
Téten kigyulladt egy ház szombaton este, egy idős nő életét vesztette a halálos tűzben. A Széchenyi utcában lévő kilencven négyzetméteres családi ház tizenöt négyzetméteres hálószobájában volt tűz. Egy fatüzelésű kályha mellett tárolt tűzifa és egy szék égett. A tüzet a bejelentő oltotta el egy vödör vízzel. A tűz miatt keletkezett füstben egy idős nő az életét vesztette. A tűzoltók átvizsgálták és kiszellőztették az épületet. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.
Vasárnap két gépkocsi ütközött össze a 83-as főút 71-es kilométerszelvényénél, Győr térségében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a pannonhalmi hivatásos tűzoltók áramtalanítanak.
A társhatóságok is megérkeztek a helyszínre, ahol a négyből két sávon halad a forgalom az érintett útszakaszon.
