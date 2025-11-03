Bringa-Mustra
Átnézték a bicikliket a rendőrök Győrben
Az ünnepi hétvégén a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság „Bringa Mustra” elnevezésű baleset-megelőzési kampánya részeként a közlekedésrendészeti szakterület munkatársai a kerékpárosok járgányait nézték át Győrben.
Forrás: police.hu
