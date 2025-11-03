Milliárdos áfacsalást követtek el autókereskedés mögé bújva - Fotók, videó a rajtaütésről

A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói 22 helyszínen csaptak le egyidőben. A pénzügyi nyomozók parkolópályára állították azt a számlagyárat, amelyet a bűnszervezet tagjai a gépjárműkereskedelem árnyékában építettek fel. A bűnözők szervízhálózat helyett, a jól konstruált, „bukó cégekre” és „köztes cégekre” épített lánc működtetésével, 2,7 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. A komoly áfacsalást követtek el öt év alatt.

Milliárdos áfacsalás - autókat és rengeteg készpénz foglaltak le a Navosok. Forrás: NAV

Pestről irányították az áfacsalással nyerészkedő bűnszervezetet

A számlagyárban érintett gazdasági társaságok szerepe, a legálisan folytatott gépjárműkereskedelmi tevékenység mellett az volt, hogy a vevőknek valós teljesítés nélküli, látszólagos belföldi beszerzéseket biztosítsanak. Így jogosulatlanul teremtették meg számukra az adólevonási jogot. A szervezet vezetője Pest vármegye területéről irányította az illegális ügyleteket; a cégek pénzügyi és számlázási folyamatait.

A bűnszervezet irányítóját és egy tagját a MERKUR bevetési egység fogta el. A házkutatásokat a NAV informatikus szakemberei és revizorai, valamint bankjegy- és kábítószerkereső kutyák segítették.