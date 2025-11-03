1 órája
Milliárdos áfacsalást követtek el autókereskedés mögé bújva - Fotók, videó a rajtaütésről
Távolról nézve sikeres autóimportőr, hétköznapi emberek, átlagos életmód. Közelebbről viszont már teljesen mást mutat. Jól elrejtett számlagyár működtetésével foglalatoskodott a hierarchikusan szervezett bűnözői kör. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által felderített bűnszervezet tagjai 5 éves működésük alatt, összesen 2,7 milliárd forintnyi áfacsalást követtek el.
A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói 22 helyszínen csaptak le egyidőben. A pénzügyi nyomozók parkolópályára állították azt a számlagyárat, amelyet a bűnszervezet tagjai a gépjárműkereskedelem árnyékában építettek fel. A bűnözők szervízhálózat helyett, a jól konstruált, „bukó cégekre” és „köztes cégekre” épített lánc működtetésével, 2,7 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. A komoly áfacsalást követtek el öt év alatt.
Pestről irányították az áfacsalással nyerészkedő bűnszervezetet
A számlagyárban érintett gazdasági társaságok szerepe, a legálisan folytatott gépjárműkereskedelmi tevékenység mellett az volt, hogy a vevőknek valós teljesítés nélküli, látszólagos belföldi beszerzéseket biztosítsanak. Így jogosulatlanul teremtették meg számukra az adólevonási jogot. A szervezet vezetője Pest vármegye területéről irányította az illegális ügyleteket; a cégek pénzügyi és számlázási folyamatait.
A bűnszervezet irányítóját és egy tagját a MERKUR bevetési egység fogta el. A házkutatásokat a NAV informatikus szakemberei és revizorai, valamint bankjegy- és kábítószerkereső kutyák segítették.
Hat ingatlan, 20 millió készpénz, luxuskocsik
A pénzügyi nyomozók hat, összesen 659 millióra becsült ingatlant vettek zár alá, 50 millió forint értékben járműveket, 20 millió forint értékben készpénzt foglaltak le. A bűnbanda felszámolásán a NAV bűnügyi és bevetési állományából több mint 100 pénzügyőr dolgozott.
A nyomozók különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt, nyolc főt hallgattak ki gyanúsítottként. A szervezet vezetőjét letartóztatta a bíróság. Az elkövetők bűnösségük megállapítása esetén akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak.