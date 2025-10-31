Vigyázzunk magunkra és egymásra az ünnepekkor is - A rendőrség tanácsai a közlekedőknek

Halottak napján a ritkán vezető, esetleg idősebb sofőrök is autóba ülnek. A rendőrség szerint a legfontosabb mindenekelőtt a türelem.

Fokozott rendőri ellenőrzésekre lehet számítani, a polgárőrök is figyelnek a temetőkben és a parkolók környékén a biztonságra.

Figyelmes és türelmes közlekedés

Az őszi időjárás kiszámíthatatlan, szeszélyes. Bár az előrejelzések szerint derűs lesz a hétvége, mindenekelőtt fontos, hogy a megfelelő időjárási viszonyoknak legyen felszerelve az autónk. Ősszel gyakran előfordulhat, hogy csúszik az út, párásodik az ablak, így ezekre is fel kell készülnünk.

– Fontos, hogy türelmesen vezessünk. A megnövekedett forgalom miatt előfordulhat, hogy dugóba kerülünk. Legyünk ilyenkor is körültekintőek. Ne hajtsunk át a piroson, és minden gyalogátkelőhely közelében alaposan nézzünk szét – osztotta meg Majorné Bajnok Eszter rendőr őrnagy.

Többen gyalogosan indulnak meg a temetők felé. Őket sötétedés után, fekete ruhában sokkal nehezebb meglátni, így még kiemeltebben figyeljünk a sebesség megfelelő kiválasztására.

– Gyakoribbak a kisebb koccanások parkolásnál, főleg mikor egymás hegyén hátán állnak meg az autók. Van, aki ezt észreveszi és gyorsan elhajt a helyszínről. Fontos, hogy ha ilyet okozunk akkor kicsit várjunk, hátha jön a vezető, ha pedig nem, akkor egy telefonszámot névvel hagyjunk ott – zárta a beszélgetést Majorné Bajnok Eszter.

