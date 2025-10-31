október 31., péntek

Farkas névnap

15°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mindenszentek

2 órája

Vigyázzunk magunkra és egymásra az ünnepekkor is - A rendőrség tanácsai a közlekedőknek

Címkék#forgalom#rendőrség#türelem#sofőr

Sokan elindulunk szombaton, hogy elhunyt szeretteinkre emlékezzünk megyeszerte a temetőkben. Azonban azért, hogy biztonságosan közlekedjünk, fontos, hogy figyeljünk egymásra az utakon.

Kisalföld.hu
Vigyázzunk magunkra és egymásra az ünnepekkor is - A rendőrség tanácsai a közlekedőknek

Halottak napján a ritkán vezető, esetleg idősebb sofőrök is autóba ülnek. A rendőrség szerint a legfontosabb mindenekelőtt a türelem.

Fokozott rendőri ellenőrzésekre lehet számítani, a polgárőrök is figyelnek a temetőkben és a parkolók környékén a biztonságra.

Figyelmes és türelmes közlekedés

Az őszi időjárás kiszámíthatatlan, szeszélyes. Bár az előrejelzések szerint derűs lesz a hétvége, mindenekelőtt fontos, hogy a megfelelő időjárási viszonyoknak legyen felszerelve az autónk. Ősszel gyakran előfordulhat, hogy csúszik az út, párásodik az ablak, így ezekre is fel kell készülnünk. 

– Fontos, hogy türelmesen vezessünk. A megnövekedett forgalom miatt előfordulhat, hogy dugóba kerülünk. Legyünk ilyenkor is körültekintőek. Ne hajtsunk át a piroson, és minden gyalogátkelőhely közelében alaposan nézzünk szét – osztotta meg Majorné Bajnok Eszter rendőr őrnagy.

Többen gyalogosan indulnak meg a temetők felé. Őket sötétedés után, fekete ruhában sokkal nehezebb meglátni, így még kiemeltebben figyeljünk a sebesség megfelelő kiválasztására.

– Gyakoribbak a kisebb koccanások parkolásnál, főleg mikor egymás hegyén hátán állnak meg az autók. Van, aki ezt észreveszi és gyorsan elhajt a helyszínről. Fontos, hogy ha ilyet okozunk akkor kicsit várjunk, hátha jön a vezető, ha pedig nem, akkor egy telefonszámot névvel hagyjunk ott – zárta a beszélgetést Majorné Bajnok Eszter.

Fokozott rendőri ellenőrzésekre lehet számítani, a polgárőrök is figyelnek a temetőkben és a parkolók környékén a biztonságra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu