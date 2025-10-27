Gyorsulási versenyt rendeztek az M86-oson, a fiatalok nem bírtak magukkal - videó

Az autópálya nem versenypálya, ugyanúgy, ahogy a hozzá tartozó egyéb utak sem, mint például a pihenők, hívta fel a figyelmet az egyébként egyértelmű tényre a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) a közösségi oldalán. A felhívásra azért van szükség, mert a napokban fiatalok egy csoportja mint versenypályát használta az M86-os gyorsforgalmi út vámoscsaládi pihenőhelyét. A rendőrség azonban közbelépett és ezúttal, szerencsére, nem történt tragédia.

Az M86-os vámoscsaládi pihenőhelyét használták úgy a fiatalok, mint egy versenypályát. Életveszélyes volt, amit műveltek. Fotó: MKIF videójából

Életveszélyes versenypálya a gyorsforgalmin

Az eset október 18-án, éjszaka történt. Több tucat fiatal döntött úgy, hogy találkozót szerveznek egy vasi kistelepülésen. A település utcáit ellenőrző rendőrök miatt ez nem sikerült, ezért a vámoscsaládi pihenőhelyen folytatták az estét. Az illegális gyorsulási verseny résztvevői közel negyven autóval érkeztek a pihenőbe, ahol csaknem százan figyelték az eseményeket.

Az MKIF útellenőr munkatársa kötelező ellenőrző körén volt, mikor meglátta, hogy mi történik a pihenőhelyen. Felhívta a részvevők figyelmét, hogy ha nem hagyják el a pihenőt, értesíti a rendőröket. A fiatalok azonban nem törődtek a felszólítással, ezért aztán a rendőrök is hamarosan a helyszínen voltak. Lezárták a pihenő kijáratát és egyesével igazoltatták a részvevőket, illetve ellenőrizték az autókat.

"A gyorsulási verseny a versenypályára való, nem közútra. Amellett, hogy veszélyes, a szűk terek és az ott sorakozó kamionok miatt kiemelten balesetveszélyes is: egy rossz mozdulat és kész a tragédia!"- figyelmeztet az MKIF. A társaság a térfigyelő kamera felvételeit is feltöltötte közösségi oldalára.

Szórakozó fiatalok már Győrben is követtek el hasonlót.