október 27., hétfő

Szabina névnap

+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Száguldoztak a pihenőhelyen

1 órája

Gyorsulási versenyt rendeztek az M86-oson, a fiatalok nem bírtak magukkal - videó

Címkék#balesetveszélyes#illegális verseny#gyorsulási verseny#M86-os főút#versenypálya#rendőrség

Azt gondolták a fiatalok, hogy versenypálya az M86-os vámoscsaládi pihenőhelye. Szórakozásuknak most szerencsére nem egy baleset, hanem a rendőrség vetett véget. Mintegy negyven autó érkezett a Vas vármegyei parkolóba, ahol a "versenypálya" volt.

Kisalföld.hu

Az autópálya nem versenypálya, ugyanúgy, ahogy a hozzá tartozó egyéb utak sem, mint például a pihenők, hívta fel a figyelmet az egyébként egyértelmű tényre a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) a közösségi oldalán. A felhívásra azért van szükség, mert a napokban fiatalok egy csoportja mint versenypályát használta az M86-os gyorsforgalmi út vámoscsaládi pihenőhelyét. A rendőrség azonban közbelépett és ezúttal, szerencsére, nem történt tragédia. 

Mint a versenypálya, úgy dübörögtek az autók a vámoscsaládi pihenőhely parkolójában.
Az M86-os vámoscsaládi pihenőhelyét használták úgy a fiatalok, mint egy versenypályát. Életveszélyes volt, amit műveltek. Fotó: MKIF videójából

Életveszélyes versenypálya a gyorsforgalmin

Az eset október 18-án, éjszaka történt. Több tucat fiatal döntött úgy, hogy találkozót szerveznek egy vasi kistelepülésen. A település utcáit ellenőrző rendőrök miatt ez nem sikerült, ezért a vámoscsaládi pihenőhelyen folytatták az estét. Az illegális gyorsulási verseny résztvevői közel negyven autóval érkeztek a pihenőbe, ahol csaknem százan figyelték az eseményeket.

Az MKIF útellenőr munkatársa kötelező ellenőrző körén volt, mikor meglátta, hogy mi történik a pihenőhelyen. Felhívta a részvevők figyelmét, hogy ha nem hagyják el a pihenőt, értesíti a rendőröket. A fiatalok azonban nem törődtek a felszólítással, ezért aztán a rendőrök is hamarosan a helyszínen voltak. Lezárták a pihenő kijáratát és egyesével igazoltatták a részvevőket, illetve ellenőrizték az autókat.

"A gyorsulási verseny a versenypályára való, nem közútra. Amellett, hogy veszélyes, a szűk terek és az ott sorakozó kamionok miatt kiemelten balesetveszélyes is: egy rossz mozdulat és kész a tragédia!"- figyelmeztet az MKIF. A társaság a térfigyelő kamera felvételeit is feltöltötte közösségi oldalára.

Szórakozó fiatalok már Győrben is követtek el hasonlót.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu