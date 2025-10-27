1 órája
Nem az unokáknak kellett a pénz, milliókat csaltak ki idősektől Sopron környékén
Ismét időseket vertek át a csalók. Ezúttal a Soproni Rendőrkapitányság értesült arról, hogy két esetben is milliókat adtak át ismeretleneknek. Az unokázós csalók egyre rafináltabbak.
A Soproni Rendőrkapitányság arról értesült a közelmúltban, hogy az unokázós csalók többször próbálkoztak idős emberektől pénzt kicsalni. A módszerükről korábbi cikkünkben részletesebben is írtunk.
Lecsaptak az unokázós csalók Sopron környékén
Két esetben sajnos szerencsével jártak az unokázós csalók. Azzal az ürüggyel keresték meg az időseket telefonon, hogy letartóztatták közeli hozzátartozójukat, a kiszabadításukhoz pénzre van szükség. Közben folyton sürgették az aggódó nagyszülőket, hogy nézzék meg, mennyi pénzt, valutát tudnak előkeresni otthon.
Az egyik sértett végül egy kistáskába 2,5 millió forintot tett, és az erkélyen adta ki a pénzt. A másik kétségbeesett asszony egy borítékba tett 3 millió forintot, és a megbeszéltek alapján a ház előtti padra rakta.
A történtek után mindketten felhívták „bajba jutott” hozzátartozójukat, és ekkor döbbentek rá, hogy csalás áldozatai lettek - írta meg honlapján a részleteket a rendőrség.
A rendőrség tanácsai
- Járjon utána, hogy valóban baj van-e!
- Tegye le a telefont, majd hívja fel hozzátartozóját!
- Tegyen fel ellenőrző kérdéseket!
- „Hogy hívnak? Mikor születtél? Mikor találkoztunk utoljára?”
- Ne hagyja, hogy sürgessék, próbáljon nyugodt maradni!
- Egy életmentő műtét külföldön sem maradhat el, mert valaki nem tud azonnal fizetni.
- Hivatalos személy nem kér pénzt: sem rendőr, sem mentő, sem tűzoltó.
- Ne adja meg adatait ismeretleneknek!
- Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, azonnal tárcsázza a 112-es segélyhívó számot!