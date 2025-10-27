október 27., hétfő

Milliók ismeretleneknek

14 perce

Nem az unokáknak kellett a pénz, milliókat csaltak ki idősektől Sopron környékén

Címkék#unoka#rendőrség#csaló

Ismét időseket vertek át a csalók. Ezúttal a Soproni Rendőrkapitányság értesült arról, hogy két esetben is milliókat adtak át ismeretleneknek. Az unokázós csalók egyre rafináltabbak.

Kisalföld.hu

A Soproni Rendőrkapitányság arról értesült a közelmúltban, hogy az unokázós csalók többször próbálkoztak idős emberektől pénzt kicsalni. A módszerükről korábbi cikkünkben részletesebben is írtunk.

unokázós csalók akcióban, milliókat csaltak ki az áldozatoktól.
Két idős asszonyt vertek át az unokázós csalók. Forrás: Shutterstock

Lecsaptak az unokázós csalók Sopron környékén

Két esetben sajnos szerencsével jártak az unokázós csalók. Azzal az ürüggyel keresték meg az időseket telefonon, hogy letartóztatták közeli hozzátartozójukat, a kiszabadításukhoz pénzre van szükség. Közben folyton sürgették az aggódó nagyszülőket, hogy nézzék meg, mennyi pénzt, valutát tudnak előkeresni otthon. 

Az egyik sértett végül egy kistáskába 2,5 millió forintot tett, és az erkélyen adta ki a pénzt. A másik kétségbeesett asszony egy borítékba tett 3 millió forintot, és a megbeszéltek alapján a ház előtti padra rakta.

A történtek után mindketten felhívták „bajba jutott” hozzátartozójukat, és ekkor döbbentek rá, hogy csalás áldozatai lettek - írta meg honlapján a részleteket a rendőrség.

A rendőrség tanácsai

  • Járjon utána, hogy valóban baj van-e!
  • Tegye le a telefont, majd hívja fel hozzátartozóját!
  • Tegyen fel ellenőrző kérdéseket!
  • „Hogy hívnak? Mikor születtél? Mikor találkoztunk utoljára?”
  • Ne hagyja, hogy sürgessék, próbáljon nyugodt maradni!
  • Egy életmentő műtét külföldön sem maradhat el, mert valaki nem tud azonnal fizetni.
  • Hivatalos személy nem kér pénzt: sem rendőr, sem mentő, sem tűzoltó.
  • Ne adja meg adatait ismeretleneknek!
  • Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, azonnal tárcsázza a 112-es segélyhívó számot!

 

