Nem az unokáknak kellett a pénz, milliókat csaltak ki idősektől Sopron környékén

A Soproni Rendőrkapitányság arról értesült a közelmúltban, hogy az unokázós csalók többször próbálkoztak idős emberektől pénzt kicsalni. A módszerükről korábbi cikkünkben részletesebben is írtunk.

Két idős asszonyt vertek át az unokázós csalók. Forrás: Shutterstock

Lecsaptak az unokázós csalók Sopron környékén

Két esetben sajnos szerencsével jártak az unokázós csalók. Azzal az ürüggyel keresték meg az időseket telefonon, hogy letartóztatták közeli hozzátartozójukat, a kiszabadításukhoz pénzre van szükség. Közben folyton sürgették az aggódó nagyszülőket, hogy nézzék meg, mennyi pénzt, valutát tudnak előkeresni otthon.

Az egyik sértett végül egy kistáskába 2,5 millió forintot tett, és az erkélyen adta ki a pénzt. A másik kétségbeesett asszony egy borítékba tett 3 millió forintot, és a megbeszéltek alapján a ház előtti padra rakta.

A történtek után mindketten felhívták „bajba jutott” hozzátartozójukat, és ekkor döbbentek rá, hogy csalás áldozatai lettek - írta meg honlapján a részleteket a rendőrség.

A rendőrség tanácsai