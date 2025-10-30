október 30., csütörtök

Alfonz névnap

16°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzriadó

2 órája

Tűzoltóautók a bevásárlóközpontban - Kiürítették a Family Centert csütörtök délután - fotók

Címkék#Katasztrófavédelem#felvétel#Family Center

Olvasónk küldte a felvételt. Csütörtök délután tűzriadó volt Győrben.

Kisalföld.hu
Tűzoltóautók a bevásárlóközpontban - Kiürítették a Family Centert csütörtök délután - fotók

Fotó: olvasó

Csütörtökön kiürítették a győri bevásárlóközpontot, a Family Centert. Megkerestük a Katasztrófavédelmet az ügyben, mint megtudtuk, téves tűzriadó történt.

Tűzriadó - Téves riasztásra vonultak a győri tűzoltók. Fotó: Tudósító
Tűzriadó - Téves riasztásra vonultak a győri tűzoltók. Fotó: Tudósító

Tűzriadó a győri bevásárlóközpontban 

Beépített tűzjelző rendszer téves jelzése miatt vonultak a tűzoltók. Az egységek meggyőződtek róla, hogy nem volt tűz a helyszínen, így mindenki visszatérhetett az üzletekbe. 

Olvasónk információi szerint a tűzriadó után a tűzoltók hamar végeztek, így mindenki nyugodtan folytathatta a bevásárlást. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu