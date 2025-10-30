október 30., csütörtök

Tűzriadó

32 perce

Tűzoltóautók a bevásárlóközpontban - Kiürítették a Family Centert csütörtök délután

Olvasónk küldte a felvételt. Csütörtök délután tűzriadó volt Győrben.

Kisalföld.hu
Tűzoltóautók a bevásárlóközpontban - Kiürítették a Family Centert csütörtök délután

Fotó: olvasó

Csütörtökön kiürítették a győri bevásárlóközpontot. Megkerestük a Katasztrófavédelmet az ügyben. 

Beépített tűzjelző rendszer téves jelzése miatt vonultak a tűzoltók. Az egységek meggyőződtek róla, hogy nem volt tűz a helyszínen, így mindenki visszatérhetett az üzletekbe. 

Olvasónk információi szerint a tűzoltók hamar végeztek, így mindenki nyugodtan folytathatta a bevásárlást. 

