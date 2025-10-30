Tűzriadó
32 perce
Tűzoltóautók a bevásárlóközpontban - Kiürítették a Family Centert csütörtök délután
Olvasónk küldte a felvételt. Csütörtök délután tűzriadó volt Győrben.
Fotó: olvasó
Csütörtökön kiürítették a győri bevásárlóközpontot. Megkerestük a Katasztrófavédelmet az ügyben.
Beépített tűzjelző rendszer téves jelzése miatt vonultak a tűzoltók. Az egységek meggyőződtek róla, hogy nem volt tűz a helyszínen, így mindenki visszatérhetett az üzletekbe.
Olvasónk információi szerint a tűzoltók hamar végeztek, így mindenki nyugodtan folytathatta a bevásárlást.
