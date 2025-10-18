október 18., szombat

Lukács névnap

13°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hivatás

53 perce

Szabadnapos lánglovag oltott tüzet Araknál, így csak a melléképület égett ki

Címkék#segítség#füst#tűz#lánglovag#szabadnapos#araki

Hazafele mentem éppen, amikor Araknál nagy füstre lettem figyelmes – számolt be a mosonmagyaróvári tűzoltó, Kobl Péter. Mint elmondta, a tűzben csak egy melléképület gyulladt ki, a gyors segítségnek hála, a családi ház megmenekült.

Mészely Réka
Szabadnapos lánglovag oltott tüzet Araknál, így csak a melléképület égett ki

Tűzoltó akcióban: Kobl Péter szabadnapján segített Arakon

Október 3-án történt az a tűzeset, ami végül is szerencsés véget ért egy szabadnapos tűzoltónak hála.

Tűz ütött ki egy araki melléképületben: Kobl Péternek hála nem lett nagyobb baj
Tűz ütött ki egy araki melléképületben: Kobl Péternek hála nem lett nagyobb baj.

Tűz alatt a melléképület

– Hazafele mentem éppen, amikor Araknál nagy füstre lettem figyelmes. A méretéből adódóan már sejtettem, hogy ez nem az avar égetéséből keletkezett. Ketten álltak a ház előtt, érdeklődtem, hívták-e a tűzoltóságot. Berohantam az udvarra, láttam, hogy a melléképület ég, a kollégáknak is jeleztem közben, közművek elzárását elvégeztem, és egy kerti slaggal megkezdtem közben az oltást. A festékes dobozok robbanására a tulajdonos is kijött a családi házból, ő addig nem vette észre a füstöt – avatott be Kobl Péter mosonmagyaróvári tűzoltó.

Gyors segítségének hála, a lángok nem terjedtek át az araki család házára. A tűzben a száz négyzetméteres melléképület teljesen kiégett. 

Péter egyébként 2017 óta dolgozik tűzoltóként. Példa volt előtte szintén lánglovag testvére és több barátja is. – Szeretek embereken segíteni, ezért is választottam ezt a hivatást – tette hozzá. 

Országosan is jeleskedik

Győr-Moson-Sopront sikeresen képviselték a mosonmagyaróvári tűzoltók nyáron. A tűzoltószakmai vetélkedőn csapat kategóriában első helyezett és egyben a vándorserleg birtokosai lettek, az egyéni versenyben a beosztotti kategóriában második helyen végzett Kobl Péter tűzoltó őrmester.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu