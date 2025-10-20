Tűz
1 órája
Kigyulladt egy melléképület Győrben
Több tűzoltókocsit is riasztottak a győri utcába.
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy melléképület Győrben, a Csavargyár utcában dolgoztak a tűzoltók. Több, összeépített garázs közül egy kétállásos ég, illetve egy másiknak a teteje lángol. . Az esethez győri, pannonhalmi és lébényi hivatásos tűzoltókat riasztották, valamint a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is. Az elsőként kiérkezett győri egység azonnal elkezdte oltani a lángokat - írta a katasztrófavédelem.
