Tűz

1 órája

Kigyulladt egy melléképület Győrben

Több tűzoltókocsit is riasztottak a győri utcába.

Kisalföld.hu
Kigyulladt egy melléképület Győrben

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy melléképület Győrben, a Csavargyár utcában dolgoztak a tűzoltók. Több, összeépített garázs közül egy kétállásos ég, illetve egy másiknak a teteje lángol. . Az esethez győri, pannonhalmi és lébényi hivatásos tűzoltókat riasztották, valamint a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is. Az elsőként kiérkezett győri egység azonnal elkezdte oltani a lángokat - írta a katasztrófavédelem.

 

