Tűzeset

2 órája

Erre a tűzoltók sem számítottak - Kutya mentette meg a családi házat Burgenlandban - fotók

Burgenlandban valószínűleg egy kutya előzött meg nagyobb bajt: Tauka (Tóka) településen, a jennersdorfi járásban egy eb hívta fel gazdája figyelmét a hálószobában keletkezett tűzre, miközben a férfi éppen kint fát vágott.

Kisalföld.hu
Erre a tűzoltók sem számítottak - Kutya mentette meg a családi házat Burgenlandban - fotók

Fotó: ORF

A háztulajdonos riasztotta a tűzoltókat, és sikerült megfékeznie a lángokat, mielőtt megérkeztek volna.

Tűz Burgenlandban: a felvételen a kutya, amelyik elsőként jelezte a lángokat. Fotó: ORF
Tűz Burgenlandban: a felvételen a kutya, amelyik elsőként jelezte a lángokat. Fotó: ORF

Tűz Burgenlandban: a kár jelentős

A kár jelentős, de szerencsére senki sem sérült meg. A tűz pontos okát még vizsgálják a hatóságok - közölte a Volksgrupen.orf.at magyar nyelvű oldala.

 

