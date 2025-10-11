Erre a tűzoltók sem számítottak - Kutya mentette meg a családi házat Burgenlandban - fotók

A háztulajdonos riasztotta a tűzoltókat, és sikerült megfékeznie a lángokat, mielőtt megérkeztek volna.

Tűz Burgenlandban: a felvételen a kutya, amelyik elsőként jelezte a lángokat. Fotó: ORF

Tűz Burgenlandban: a kár jelentős

A kár jelentős, de szerencsére senki sem sérült meg. A tűz pontos okát még vizsgálják a hatóságok - közölte a Volksgrupen.orf.at magyar nyelvű oldala.