Tűzeset
2 órája
Erre a tűzoltók sem számítottak - Kutya mentette meg a családi házat Burgenlandban - fotók
Burgenlandban valószínűleg egy kutya előzött meg nagyobb bajt: Tauka (Tóka) településen, a jennersdorfi járásban egy eb hívta fel gazdája figyelmét a hálószobában keletkezett tűzre, miközben a férfi éppen kint fát vágott.
Fotó: ORF
A háztulajdonos riasztotta a tűzoltókat, és sikerült megfékeznie a lángokat, mielőtt megérkeztek volna.
Tűz Burgenlandban: a kár jelentős
A kár jelentős, de szerencsére senki sem sérült meg. A tűz pontos okát még vizsgálják a hatóságok - közölte a Volksgrupen.orf.at magyar nyelvű oldala.
