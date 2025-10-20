október 20., hétfő

Garázsok gyulladtak ki Győrben - helyszíni fotók

Címkék#győr#tűz#garázs

Tűz Győrben: garázsok gyulladtak ki a gyárvárosi utcában, fotósunk a helyszínről hozott képeket.

Kisalföld.hu

Ahogyan arról korábban írtunk, melléképület égett Győrben. A katasztrófavédelem újabb közleménye szerint a tűz a Csavargyár utcában keletkezett. Több, összeépített garázs közül egy kétállásos égett, illetve egy másiknak a teteje lángolt, fotókon mutatjuk ilyen volt a tűz Győrben.

tűz győrben
Tűz Győrben: garázsok égtek Gyárvárosban. Fotó: Molcsányi Máté

Tűz Győrben

A győri, pannonhalmi, lébényi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Az épületből a tűzoltók kivittek egy felhasadt 11,5 kilogrammos gázpalackot, illetve egy turista gázpalackot is, utóbbit hőkamerával vizsgálták. Tűz már nincs, a rajok az utómunkálatokat végezték

Garázsok gyulladtak ki Győrben

Fotók: Molcsányi Máté

 

