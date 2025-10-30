Szupermarketben csente el a csomagot a trükkös tolvaj, gyorsan elfogták a rendőrök

Mint az a rendőrség oldalán olvasható: a sértett egy mosonmagyaróvári szupermarketben várakozás közben letette az egyik szatyrát maga mellé, ezután csak otthon tudatosult benne, hogy annak bizony lába kélt a telefonjával és a pénztárcájával együtt –írják weboldalukon. A trükkös tolvajt elfogták.

Trükkös tolvaj lopta el egy nő táskáját Mosonmagyaróváron.

Bokorban rejtette el a csomagot a trükkös tolvaj

Mint az a police.hu oldalon olvasható: a rendőrök rövid úton azonosították és elfogták az 50 éves helyi férfit, aki végül elismerte tettét, és megmutatta a közeli bokorban elrejtett csomagot, amiből az elvitt értékek is előkerültek.

A nyomozók lopás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki az elkövetőt, a rózsaszínű táskát pedig másnap visszaadták jogos tulajdonosának.

A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat pénztárca lopás miatt ismeretlen tettes ellen. Egy férfi egy bevásárlókocsiból lopott el egy pénztárcát a győri bevásárlóközpontban.