Szupermarketben csente el a csomagot a trükkös tolvaj, gyorsan elfogták a rendőrök
Egy nő tett feljelentést október 28-án a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságon: ellopták a táskáját. A trükkös tolvajt gyorsan elfogta a rendőrség
Mint az a rendőrség oldalán olvasható: a sértett egy mosonmagyaróvári szupermarketben várakozás közben letette az egyik szatyrát maga mellé, ezután csak otthon tudatosult benne, hogy annak bizony lába kélt a telefonjával és a pénztárcájával együtt – írják weboldalukon. A trükkös tolvajt elfogták.
Bokorban rejtette el a csomagot a trükkös tolvaj
Mint az a police.hu oldalon olvasható: a rendőrök rövid úton azonosították és elfogták az 50 éves helyi férfit, aki végül elismerte tettét, és megmutatta a közeli bokorban elrejtett csomagot, amiből az elvitt értékek is előkerültek.
A nyomozók lopás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki az elkövetőt, a rózsaszínű táskát pedig másnap visszaadták jogos tulajdonosának.
