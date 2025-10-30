Tragédia - Motoros vesztette életét a balesetben Rábakecöl közelében

Frissítés: Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre azt írta: a baleset következtében egy 50 év körüli férfi sajnos olyan súlyos sérüléseket, tragikus balesetet szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Rábakecöl és Kenyeri között történt a tragikus baleset, motor és autó ütközött.

Tragikus baleset történt Győr-Moson-Sopron határában

Súlyos baleset történt a 8611-es úton, Rábakecöl és Kenyeri között, tájékoztatott korábbana katasztrófavédelmi igazgatóság. Egy motor és egy személykocsi ütközött össze csütörtökön délután.

Frontálisan karambolozott egy autó és egy motorkerékpár Kenyeri és Rábakecöl között, a hídon. A 8611-es úti balesethez a kenyeri és pápoci önkéntes, illetve a sárvári hivatásos tűzoltók vonultak. A helyszínre mentő is érkezett. A baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az intézkedés idején.

Szerdán is történt egy súlyos baleset, akkor Dunaszigetre mentőhelikopter is érkezett.