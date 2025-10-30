2 órája
Tragédia - Motoros vesztette életét a balesetben Rábakecöl közelében
Motoros és személykocsi frontálisan karambolozott Rábakecöl és Kenyeri között. Több tűzoltóegységet riasztottak, illetve a mentők is kiérkeztek a súlyos baleset helyszínére.
Motoros vesztette életét a Győr-Moson-Sopron határában történt balesetben.
Forrás: Shutterstock
Frissítés: Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre azt írta: a baleset következtében egy 50 év körüli férfi sajnos olyan súlyos sérüléseket, tragikus balesetet szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Tragikus baleset történt Győr-Moson-Sopron határában
Súlyos baleset történt a 8611-es úton, Rábakecöl és Kenyeri között, tájékoztatott korábbana katasztrófavédelmi igazgatóság. Egy motor és egy személykocsi ütközött össze csütörtökön délután.
Frontálisan karambolozott egy autó és egy motorkerékpár Kenyeri és Rábakecöl között, a hídon. A 8611-es úti balesethez a kenyeri és pápoci önkéntes, illetve a sárvári hivatásos tűzoltók vonultak. A helyszínre mentő is érkezett. A baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az intézkedés idején.
Szerdán is történt egy súlyos baleset, akkor Dunaszigetre mentőhelikopter is érkezett.
Elütöttek egy biciklis lányt Dunaszigeten, mentőhelikopter vitte kórházba