Torlódás az M1-esen - Araszolnak az autósok

Kedden délelőtt Bábolna és Győr között az M1-esen araszolva halad a forgalom. Torlódásra számítsanak a közlekedők.

Az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Bicske térségében, a 42-es és a 44-es km között, illetve távolabb, a komáromi csomópont és Győr között, a 97-es km-től a 101-es km-ig terelést építenek ki. Mindkét helyszínen több km-en araszolnak az autósok – írja az Útinform.