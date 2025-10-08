október 8., szerda

Koppány névnap

16°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

1 órája

Horgászengedélye sem volt - Újabb orvhalászt csíptek el a Dunán

Címkék#vétség#halászeszköz#Duna#orvhalászat#horgászengedély#mosonmagyaróvár

A Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki 2025 tavaszán horgászengedély nélkül, tiltott halászeszközzel horgászott a Dunán. A tiltott horgászt lencsevégre is kapták, videófelvétel a cikkünkben.

Kisalföld.hu

A vádirat szerint a horgászengedéllyel nem rendelkező, idős férfi, idén májusban a Duna partján két darab, hosszú damilból és a rajtuk lévő nehezékből és sorhorogból álló tiltott halászeszközzel horgászott. A vádlott tevékenységét a halőrök figyelték, majd ellenőrizék. A vádlott ezzel a magatartásával megszegte a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szabályait. A tiltott horgászt a járási ügyészség orvhalászat vétségével vádolta meg, majd arra tettek indítványt, hogy a Mosonmagyaróvári Járásbíróság bocsássa őt próbára.

tiltott horgász
Halőrök vették kamerára a tiltott horgászt a Mosonmagyaróvár közeli horgászhelyen. Forrás ügyészség

Videóra vették a tiltott horgászt

A halőrök által készített videófelvételen láthat a vádlott által elkövetett bűncselekmény.

Az utóbbi években több hasonló eset történt a megyében, számos tiltott horgászt kaptak orvhalászaton. A legnagyobb port kavart ügy még két éve történt, ugyanis a férfi meztelenül, szigonnyal lőtt ki egy három kilós pontyot Győrnél. A többszörösen büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő férfit orvhalászattal és lopás vétségével vádolták meg, amelyért akár négy és fél évig terjedő szabadságvesztés is járhat.

A közeli, tatai Öreg-tavon is gyakran akadnak horogra az orvhalászok, idén nyáron is lebukott egy. Itt a gond az volt, hogy az engedett két bot helyett hármat lógatott a tóba. Amikor kérdőre vonták a halőrök épp egy három kilós ponty akadt a horgára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu