Horgászengedélye sem volt - Újabb orvhalászt csíptek el a Dunán

A vádirat szerint a horgászengedéllyel nem rendelkező, idős férfi, idén májusban a Duna partján két darab, hosszú damilból és a rajtuk lévő nehezékből és sorhorogból álló tiltott halászeszközzel horgászott. A vádlott tevékenységét a halőrök figyelték, majd ellenőrizék. A vádlott ezzel a magatartásával megszegte a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szabályait. A tiltott horgászt a járási ügyészség orvhalászat vétségével vádolta meg, majd arra tettek indítványt, hogy a Mosonmagyaróvári Járásbíróság bocsássa őt próbára.

Halőrök vették kamerára a tiltott horgászt a Mosonmagyaróvár közeli horgászhelyen. Forrás ügyészség

Videóra vették a tiltott horgászt

A halőrök által készített videófelvételen láthat a vádlott által elkövetett bűncselekmény.

Az utóbbi években több hasonló eset történt a megyében, számos tiltott horgászt kaptak orvhalászaton. A legnagyobb port kavart ügy még két éve történt, ugyanis a férfi meztelenül, szigonnyal lőtt ki egy három kilós pontyot Győrnél. A többszörösen büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő férfit orvhalászattal és lopás vétségével vádolták meg, amelyért akár négy és fél évig terjedő szabadságvesztés is járhat.

A közeli, tatai Öreg-tavon is gyakran akadnak horogra az orvhalászok, idén nyáron is lebukott egy. Itt a gond az volt, hogy az engedett két bot helyett hármat lógatott a tóba. Amikor kérdőre vonták a halőrök épp egy három kilós ponty akadt a horgára.