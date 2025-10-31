október 31., péntek

Baleset

1 órája

Teljes útzár: teherautó és személygépkocsi ütközött a 82-es főúton - Frissítve

Veszprémvarsány és Bakonyszentkirály között a tűzoltók egy embert kiemeltek a járművéből.

Kisalföld.hu

14:15: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta: a helyszínről egy 80 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Korábban: Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi a 82-es főúton, a 38-as kilométerszelvény közelében, Veszprémvarsány és Bakonyszentkirály között – írja a Katasztrófavédelem.

A baleset következtében a személyautó az árokba sodródott, amelyben egy ember utazott. 

A pannonhalmi hivatásos és a veszprémvarsányi önkéntes tűzoltók áramtalanították az árokba került autót és kiemelték a sofőrt. 

A helyszínre érkeztek a mentők is. Az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták az utat.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

