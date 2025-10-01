Baleset
37 perce
Teherautók ütköztek az M1-esen, Károlyháza közelében
Károlyháza közelében történt a baleset
A katasztrófavédelem arról írt, hogy egymásnak ütközött egy kisteherautó és egy nyerges vontató az M1-es autópályán. A baleset a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Károlyháza közelében, a 148. kilométernél történt. Az esethez a lébényi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kellett számítani az intézkedés idején.
