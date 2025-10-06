Rácsok mögött a 12 millió szál illegális cigarettát szállító teherautó sofőrje

A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói hétvégi razzia során az M1-es sztráda Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszáról terelték ki a csempészcigarettát szállító teherautót – számolt be a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság.

A teherautó 584 847 doboz cigarettát rejtett

Fotó: A NAV felvétele

Teherautó több mint félmillió doboz illegális cigivel

A közleményből kiderül, a szlovén sofőr Szlovákiába vitte volna a rakományként feltüntetett „fekete polyamid” árut. A NAV munkatársai átvizsgálták a konténert, és kiderült, hogy a bejegyzés valótlan, a férfi vélhetően nem számított a fináncokra, mert kendőzetlenül szállította a közel 1200 kartondobozba csomagolt, mindösszesen 584 847 doboz (11 696 940 szál) cigarettát.

Az illegális dohánytermék piaci értéke meghaladta a 1,5 milliárd forintot.

Az eredményes akció során a pénzügyi nyomozók előállították a szlovén férfit, majd különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták és őrizetbe vették.

A NAV felhívta a figyelmet: dohánytermék hazánkban kizárólag dohányboltban értékesíthető. Dohánytermék csak a NAV által nyilvántartásba vett, regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható közvetlenül.