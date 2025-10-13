Három éves unokáját molesztálta évekig a nagypapa

A tényállás szerint a vádlott születésétől fogva gondoskodott nevelt lánya 2016 júniusában született kislányát. A férfi 2019-től rendszeresen trágár szavakkal szidalmazta, verte, életveszélyesen fenyegette a gyermeket. 2020 augusztusától többször szexuális cselekményt is végzett vele. A kislány évekig félelemben élt, csak 2023-ban merte elmondani a tanítónénijének mit csinál vele nagypapája. Az iskola ezt azonnal jelezte a gyámhatóságnak, hogy szexuális zaklatás történt a családban.

Évekig nem merte elmondani a kislány, hogy szexuális zaklatást követ el a nagyapja. Fotó: illusztráció

A vádlott cselekménye káros hatással lehet a sértett későbbi szexuális, érzelmi fejlődésére.

Évekig szexuális zaklatásnak volt kitéve a kislány

A Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 10 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba. Kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ítélet ellen az ügyészség súlyosításért, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett. Másodfokon az ügyben a Győri Ítélőtábla fog dönteni.