Családját rettegésben tartotta, lányát megerőszakolta az apa

A tényállás szerint a vádlott és az élettársa kapcsolatából 3 gyermek született. A kapcsolatuk azonban 2006-tól, a férfi italozása miatt megromlott, féltékeny volt a nőre, ezért nem engedte dolgozni sem. Az apa családja anyagi támogatását elhanyagolta, de közben hosszabb ideig kapcsolata volt egy másik nővel. Ezzel is fedezte a szexuális erőszakot.

20 év fegyházra súlyosította a Győri Ítélőtábla a szexuális erőszakot elkövető apa büntetését. Fotó: illusztráció

A férfi ittasan rendszeresen bántalmazta, trágár szavakkal szidalmazta, megöléssel fenyegette, többször leköpte élettársát. Mindennek a gyermekeik is a tanúi voltak, előfordult, hogy ők keltek édesanyjuk védelmére. Volt olyan is, hogy éjszaka emiatt nem tudtak aludni, ezért másnap nem tudtak iskolába, óvodába menni. A félt a vádlottól, ezért nem mert segítséget kérni.

Szexuális erőszak - 14 éves lányát molesztálta az apa

A vádlott 2022 nyarától 2023 áprilisáig a 2008 májusában született lányával, több alkalommal, erőszakkal szexuális cselekményt végzett. Azzal fenyegette meg, ha elmondja, megöli a családot. A Székesfehérvári Törvényszék folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette és 3 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 17 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte és végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amely révén kiskorúakkal kerülne kapcsolatba. A bíróság kizárta a férfit a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és a védője felmentésért fellebbeztek. A Győri Ítélőtábla egyetértett a fellebbviteli főügyészség indítványával. A vádlott nem csak a jogi, hanem a legalapvetőbb erkölcsi szabályokat is hosszú időn keresztül megszegte, ezért a büntetését három évvel felemelte. Így húsz évre került fegyházba.