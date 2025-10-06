1 órája
Szexuális erőszak után gyermekpornók miatt is ülnie kell a férfinak
A Győri Fellebbviteli Főügyészség gyermekekről súlyosan szeméremsértő felvételeket megszerző férfi büntetésének a helybenhagyását indítványozta. Az elkövető korábban már volt büntetve szexuális erőszak miatt.
A tényállás szerint a férfit 2015-ben szexuális erőszak bűntette és gyermekpornográfia miatt fegyházbüntetésre ítélték, amiből 2023 januárjában szabadult. De láthatólag ebből sem tanult, ugyanis a férfi 2023 májusától 2024 júniusáig különböző informatikai eszközökre összesen 16.353 darab gyerek- és fiatalkorú személyről készült pornográf felvételt töltött le. A felvételek nagy részén tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermek szerepeltek, 102 darab felvételen pedig a sértettekkel szemben erőszakot is alkalmaztak.
14 év fegyház - Szexuális erőszak után gyermekpornográfia
A férfi ebben az időszakban 729 pornográf felvételt küldött el ismeretleneknek, így biztosította, hogy azokat felhasználhassák. Ezen felvételek többségén szintén tizenkettedik életévét be nem töltött személy volt látható, 5 felvételen a sértettet megkötözték.
A Veszprémi Törvényszék a vádlottat 2 rendbeli gyermekpornográfia bűntette miatt, mint különös visszaesőt, 14 év börtönbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében kiskorúakkal kerülne kapcsolatba. Az ítélet ellen a vádlott enyhítésért fellebbezett.
A vádlottat korábbi szabadságvesztés büntetés sem tartotta vissza ugyanolyan, súlyos bűncselekmények elkövetésétől. A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a kiszabott büntetés mindenképpen szükséges. Másodfokon az ügyben a Győri Ítélőtábla fog dönteni.