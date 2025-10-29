október 29., szerda

Nárcisz névnap

18°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Autó és kamion karambolozott a 86-oson Mosonudvar mellett, gyerekeket vittek kórházba

Címkék#forgalom#Újrónafő#Katasztrófavédelem#baleset

A 185-ös kilométerszelvény közelében váltakozva halad a forgalom.

Kisalföld.hu

Frissítés: az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta portálunkat, hogy a helyszínről két gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Összeütközött egy személyautó és egy kamion a 86-os főút 185-ös kilométerénél, Újrónafő térségében – írja a Katasztrófavédelem.

A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit, amelynek utasaihoz mentő érkezett a helyszínre. 

Az érintett főútszakaszon váltakozva haladt a forgalom az intézkedés idején.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu