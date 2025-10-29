Baleset
1 órája
Autó és kamion karambolozott a 86-oson Mosonudvar mellett, gyerekeket vittek kórházba
A 185-ös kilométerszelvény közelében váltakozva halad a forgalom.
Frissítés: az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta portálunkat, hogy a helyszínről két gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Összeütközött egy személyautó és egy kamion a 86-os főút 185-ös kilométerénél, Újrónafő térségében – írja a Katasztrófavédelem.
A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit, amelynek utasaihoz mentő érkezett a helyszínre.
Az érintett főútszakaszon váltakozva haladt a forgalom az intézkedés idején.
