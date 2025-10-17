október 17., péntek

Baleset

26 perce

Személyautó és egy kisteherautó ütközött a 86-os főúton - Egy embert feszítővágóval szabadítanak ki

Címkék#tűzoltók#baleset#katasztrófavédelem

Közlekedési baleset történt pénteken dél körül a 86-os főúton.

Kisalföld.hu

Egymásnak ütközött egy személygépjármű és egy kisteherautó a 86-os főúton, Jánossomorja és Mosonmagyaróvár közötti útszakaszon –írja a Katasztrófavédelem.

A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval kiszabadítanak a személyautóból. 

Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

