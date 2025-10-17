Baleset
26 perce
Személyautó és egy kisteherautó ütközött a 86-os főúton - Egy embert feszítővágóval szabadítanak ki
Közlekedési baleset történt pénteken dél körül a 86-os főúton.
Egymásnak ütközött egy személygépjármű és egy kisteherautó a 86-os főúton, Jánossomorja és Mosonmagyaróvár közötti útszakaszon –írja a Katasztrófavédelem.
A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval kiszabadítanak a személyautóból.
Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani.
