Személyautó és egy kisteherautó ütközött a 86-os főúton - Egy embert feszítővágóval szabadítanak ki

Egymásnak ütközött egy személygépjármű és egy kisteherautó a 86-os főúton, Jánossomorja és Mosonmagyaróvár közötti útszakaszon –írja a Katasztrófavédelem.

A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval kiszabadítanak a személyautóból.

Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani.