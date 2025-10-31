október 31., péntek

Farkas névnap

16°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M86-oson, a külső sávot lezárták

Címkék#szalagkorlát#Katasztrófavédelem#személyautó#M86-os főút#m86

A Győr felé vezető oldalon, Nick közelében a külső sávot lezárták.

Kisalföld.hu
Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M86-oson, a külső sávot lezárták

14:05: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta: a helyszínről egy 50 év körüli nőt és egy 10 év körüli gyermeket további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba.

Korábban: Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M86-os autóút Győr felé vezető oldalán, Nick közelében, a 113-as kilométerszelvénynél –írja a Katasztrófavédelem.

A répcelaki önkormányzati tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. 

Az érintett útszakaszon a külső sávot lezárták.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu