Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M86-oson, a külső sávot lezárták

14:05: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta: a helyszínről egy 50 év körüli nőt és egy 10 év körüli gyermeket további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba.

Korábban: Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M86-os autóút Győr felé vezető oldalán, Nick közelében, a 113-as kilométerszelvénynél –írja a Katasztrófavédelem.

A répcelaki önkormányzati tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre.

Az érintett útszakaszon a külső sávot lezárták.