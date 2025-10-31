Baleset
2 órája
Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M86-oson, a külső sávot lezárták
A Győr felé vezető oldalon, Nick közelében a külső sávot lezárták.
14:05: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta: a helyszínről egy 50 év körüli nőt és egy 10 év körüli gyermeket további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba.
Korábban: Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M86-os autóút Győr felé vezető oldalán, Nick közelében, a 113-as kilométerszelvénynél –írja a Katasztrófavédelem.
A répcelaki önkormányzati tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre.
Az érintett útszakaszon a külső sávot lezárták.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre