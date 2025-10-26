Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M1-esen, Győrújbarátnál - forgalmi akadály

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Győrújbarát közelében, a 119-es kilométerszelvénynél. A balesethez a győri hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakasz mindkét oldalán forgalmi akadályra kell számítani - írta a Katasztrófavédelem.

Fotó: olvasói fotó