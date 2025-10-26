Baleset
1 órája
Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M1-esen, Győrújbarátnál - frissítve
Az autópálya mindkét oldalán forgalmi akadályra kellett számítani.
Frissítve: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta, hogy a helyszínről egy embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Előzmény:
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Győrújbarát közelében, a 119-es kilométerszelvénynél. A balesethez a győri hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakasz mindkét oldalán forgalmi akadályra kell számítani - írta a Katasztrófavédelem.
