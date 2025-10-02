Szalagkorlátnak hajtott egy gépkocsi a 83-ason - Mentők is helyszínen

október 2., csütörtök

A baleset a 41-es kilométerszelvénynél történt, a Győrtől Pápa felé vezető szakaszon.

Kisalföld.hu

Szalagkorlátnak hajtott egy gépkocsi a 83-as főút 41-es kilométerszelvényénél, a Győrtől Pápa felé vezető szakaszon – írja a Katasztrófavédelem. A baleset Takácsi és Gyarmat közelében történt.

A pápai hivatásos és a téti önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek. 

Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

