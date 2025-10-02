Baleset
1 órája
Szalagkorlátnak hajtott egy gépkocsi a 83-ason - Mentők is helyszínen
A baleset a 41-es kilométerszelvénynél történt, a Győrtől Pápa felé vezető szakaszon.
Szalagkorlátnak hajtott egy gépkocsi a 83-as főút 41-es kilométerszelvényénél, a Győrtől Pápa felé vezető szakaszon – írja a Katasztrófavédelem. A baleset Takácsi és Gyarmat közelében történt.
A pápai hivatásos és a téti önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek.
Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre