Baleset

1 órája

Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M85-ön, Fertőszentmiklósnál - sávlezárás

Fertőszentmiklós közelében dolgoznak a tűzoltók.

Kisalföld.hu
Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M85-ön, Fertőszentmiklósnál - sávlezárás

Szalagkorlátnak csapódott egy személygépkocsi az M85-ös autóúton, a Sopron felé vezető oldalon, Fertőszentmiklós közelében, az 56-os kilométerszelvénynél. Az autóban csak a sofőr utazott. A kapuvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárművet. Az érintett útszakaszon a forgalom egy sávon halad - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: gyor.katasztrofavedelem.hu

 

