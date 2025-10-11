október 11., szombat

Baleset

29 perce

Szalagkorlátnak ütközött egy autó a 83-ason Tét és Gyarmat között

Címkék#szalagkorlát#baleset#83-as főút

Egy sávra szűkült a forgalom egy baleset miatt a 83-as főúton Tét és Gyarmat között.

Kisalföld.hu


Képünk illusztráció.

Forrás: Shutterstock

Egy autó ütközött a szalagkorlátnak a 83-as főút 49-es kilométerénél, Tét és Gyarmat között. A katasztrófavédelem honlapján közzétett információk szerint a győri hivatásos és téti önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságokat is értesítették, ők is a helyszínen dolgoztak. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.

