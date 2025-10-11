Baleset
Szalagkorlátnak ütközött egy autó a 83-ason Tét és Gyarmat között
Egy sávra szűkült a forgalom egy baleset miatt a 83-as főúton Tét és Gyarmat között.
Egy autó ütközött a szalagkorlátnak a 83-as főút 49-es kilométerénél, Tét és Gyarmat között. A katasztrófavédelem honlapján közzétett információk szerint a győri hivatásos és téti önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságokat is értesítették, ők is a helyszínen dolgoztak. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.
