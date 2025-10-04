1 órája
Szabályszegések, meglepő, érthetetlen, nagy port kavaró manőverek - Brutális videós összeállítás a magyar utakról
A legnagyobb videómegosztó portálon a BpiAutósok osztottak meg nemrég új tartalmat. Nagy port kavaró felvételeket mutattak ismét, amelyek súlyos balesettel is végződhettek volna.
A BpiAutósok minden hónap elején összegyűjtik azokat az előző hónapban általuk publikált nagy port kavaró felvételeket, amelyek a legkeményebb, legemlékezetesebb pillanatokat mutatják be a hazai utakon –írják a BpiAutósok csatornájukon. Rémisztő felvételeket mutattak ismét, olyan szituációkat, amelyek súlyos balesettel is végződhettek volna.
Mint írják: szabályszegések, meglepő, érthetetlen manőverek és sokszor centiken múlt helyzetek kerültek a friss válogatásba. Részletezik: szeptember sem telt eseménytelenül, bőven akadtak meglepő szituációk.
Súlyos balesetek is lehettek volna
A videót elnézve valóban számos nagy port kavaró felvételt láthatunk, kezdetben egyből egy e-rolleres közlekedőt, akit majdnem súlyos baleset ér.
Győr-Moson-Sopronban szeptember 18-án történt halálos rolleres baleset az Ipari Parknál Győrben. Frontálisan ütközött egy személygépkocsival.
Nemrég egy brutális vadulást mutatott be egy motoros, a manővertől a rendőrök álla is leesett.
Portálunkon megnézhették azt az esetet is: amelyen egy fedélzeti kamera rögzítette azt a nagyon veszélyes helyzetet, ami az M1-es autópálya és az M0-ás felhajtójának találkozásánál, Budapest felől Tatabánya irányába történt. De majdnem csúnya vége lett egy Skodás manőverének is a sztrádán, aki bóják között fordult meg. A több mint veszélyes mutatvány balesettel zárult.
