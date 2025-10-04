október 4., szombat

Ferenc névnap

+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A legkeményebb szituációk

1 órája

Szabályszegések, meglepő, érthetetlen, nagy port kavaró manőverek - Brutális videós összeállítás a magyar utakról

Címkék#rolleres baleset#BpiAutósok#veszélyes mutatvány#videó#súlyos baleset

A legnagyobb videómegosztó portálon a BpiAutósok osztottak meg nemrég új tartalmat. Nagy port kavaró felvételeket mutattak ismét, amelyek súlyos balesettel is végződhettek volna.

Kisalföld.hu

A BpiAutósok minden hónap elején összegyűjtik azokat az előző hónapban általuk publikált nagy port kavaró felvételeket, amelyek a legkeményebb, legemlékezetesebb pillanatokat mutatják be a hazai utakon –írják a BpiAutósok csatornájukon. Rémisztő felvételeket mutattak ismét, olyan szituációkat, amelyek súlyos balesettel is végződhettek volna.

súlyos baleset halálos e-roller
Súlyos balesettel is végződhettek volna a rémisztő esetek.
Forrás: BpiAutósok

Mint írják: szabályszegések, meglepő, érthetetlen manőverek és sokszor centiken múlt helyzetek kerültek a friss válogatásba. Részletezik: szeptember sem telt eseménytelenül, bőven akadtak meglepő szituációk.

Súlyos balesetek is lehettek volna

A videót elnézve valóban számos nagy port kavaró felvételt láthatunk, kezdetben egyből egy e-rolleres közlekedőt, akit majdnem súlyos baleset ér. 

Győr-Moson-Sopronban szeptember 18-án történt halálos rolleres baleset az Ipari Parknál Győrben. Frontálisan ütközött egy személygépkocsival.

Nemrég egy brutális vadulást mutatott be egy motoros, a manővertől a rendőrök álla is leesett. 

Portálunkon megnézhették azt az esetet is: amelyen egy fedélzeti kamera rögzítette azt a nagyon veszélyes helyzetet, ami az M1-es autópálya és az M0-ás felhajtójának találkozásánál, Budapest felől Tatabánya irányába történt. De majdnem csúnya vége lett egy Skodás manőverének is a sztrádán, aki bóják között fordult meg. A több mint veszélyes mutatvány balesettel zárult.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu