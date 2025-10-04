Szabályszegések, meglepő, érthetetlen, nagy port kavaró manőverek - Brutális videós összeállítás a magyar utakról

A BpiAutósok minden hónap elején összegyűjtik azokat az előző hónapban általuk publikált nagy port kavaró felvételeket, amelyek a legkeményebb, legemlékezetesebb pillanatokat mutatják be a hazai utakon –írják a BpiAutósok csatornájukon. Rémisztő felvételeket mutattak ismét, olyan szituációkat, amelyek súlyos balesettel is végződhettek volna.

Forrás: BpiAutósok

Mint írják: szabályszegések, meglepő, érthetetlen manőverek és sokszor centiken múlt helyzetek kerültek a friss válogatásba. Részletezik: szeptember sem telt eseménytelenül, bőven akadtak meglepő szituációk.

Súlyos balesetek is lehettek volna

A videót elnézve valóban számos nagy port kavaró felvételt láthatunk, kezdetben egyből egy e-rolleres közlekedőt, akit majdnem súlyos baleset ér.

Győr-Moson-Sopronban szeptember 18-án történt halálos rolleres baleset az Ipari Parknál Győrben. Frontálisan ütközött egy személygépkocsival.