Súlyos baleset történt Rábakecöl közelében, motoros és autó karambolozott

Súlyos baleset történt a 8611-es úton, Rábakecöl és Kenyeri között, tájékoztatott a katasztrófavédelmi igazgatóság. Egy motor és egy személykocsi ütközött össze csütörtökön délután.

Rábakecöl és Kenyeri között történt a súlyos baleset, motor és autó ütközött.

Súlyos baleset történt Győr-Moson-Sopron határában

Frontálisan karambolozott egy autó és egy motorkerékpár Kenyeri és Rábakecöl között, a hídon. A 8611-es úti balesethez a kenyeri és pápoci önkéntes, illetve a sárvári hivatásos tűzoltók vonultak. A helyszínre mentő is érkezett. A baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az intézkedés idején.

Szerdán is történt egy súlyos baleset, akkor Dunaszigetre mentőhelikopter is érkezett.