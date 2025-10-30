október 30., csütörtök

Baleset Pápócnál

1 órája

Súlyos baleset történt Rábakecöl közelében, motoros és autó karambolozott

Címkék#motorkerékpár#személykocsi#Kenyeri#Rábakecöl#baleset

Motoros és személykocsi frontálisan karambolozott Rábakecöl és Kenyeri között. Több tűzoltóegységet riasztottak, illetve a mentők is kiérkeztek a súlyos baleset helyszínére.

Kisalföld.hu

Súlyos baleset történt a 8611-es úton, Rábakecöl és Kenyeri között, tájékoztatott a katasztrófavédelmi igazgatóság. Egy motor és egy személykocsi ütközött össze csütörtökön délután. 

súlyos baleset történt a megyehatárnál.
Rábakecöl és Kenyeri között történt a súlyos baleset, motor és autó ütközött.

Súlyos baleset történt Győr-Moson-Sopron határában

Frontálisan karambolozott egy autó és egy motorkerékpár Kenyeri és Rábakecöl között, a hídon. A 8611-es úti balesethez a kenyeri és pápoci önkéntes, illetve a sárvári hivatásos tűzoltók vonultak. A helyszínre mentő is érkezett. A baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az intézkedés idején.

Szerdán is történt egy súlyos baleset, akkor Dunaszigetre mentőhelikopter is érkezett.

 

