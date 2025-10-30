1 órája
Súlyos baleset történt Rábakecöl közelében, motoros és autó karambolozott
Motoros és személykocsi frontálisan karambolozott Rábakecöl és Kenyeri között. Több tűzoltóegységet riasztottak, illetve a mentők is kiérkeztek a súlyos baleset helyszínére.
Súlyos baleset történt a 8611-es úton, Rábakecöl és Kenyeri között, tájékoztatott a katasztrófavédelmi igazgatóság. Egy motor és egy személykocsi ütközött össze csütörtökön délután.
Súlyos baleset történt Győr-Moson-Sopron határában
Frontálisan karambolozott egy autó és egy motorkerékpár Kenyeri és Rábakecöl között, a hídon. A 8611-es úti balesethez a kenyeri és pápoci önkéntes, illetve a sárvári hivatásos tűzoltók vonultak. A helyszínre mentő is érkezett. A baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az intézkedés idején.
Szerdán is történt egy súlyos baleset, akkor Dunaszigetre mentőhelikopter is érkezett.
