1 órája
Tetőfelújítást végző szakember szenvedett súlyos balesetet Mosonmagyaróváron
A mosonmagyaróvári Thermál Hotel felújítási munkálatainál dolgozott az az alkalmazott, aki szombaton kora délután lezuhant, és súlyos sérüléseket szenvedett. Mentőhelikopter vitte a győri kórházba, állapotáról egyelőre még nem tudtak információt nyújtani.
A mosonmagyaróvári Thermál Hotel tetőfedési munkálatain dolgozott az a szakember, aki szombaton kora délután eddig tisztázatlan körülmények között mintegy nyolc méterről leesett, és súlyos sérüléseket szenvedett.
– A Thermál Hotel tetőfedését egy alvállalkozó végzi, munkatársával történt ma a baleset. Mentőhelikopter vitte kórházba. Állapotáról érdeklődtünk, de nem kaptunk információt - erősítette meg Husz Szilvia, a mosonmagyaróvári termálfürdő marketingvezetője.
Rongits Attila fürdővezető is az után ért a helyszínre, miután a sérültet a mentőhelikopter elszállította.
– Sajnáljuk, ami történt, bízunk benne, hogy a sérült mielőbb meggyógyul - emelte ki a fürdővezető.
Kerestük a vállalkozót is, aki mint mondta, épp a győri kórházba tartanak, így még ő sem tudott semmit a kollégája állapotáról.