Mentőhelikopter vitte a győri kórházba a súlyos baleset sérültjét

Súlyos balesetről készült felvételeket tettek közzé az Ajkamentők közösségi oldalán. Nemeshanyban történt a baleset, ahol egy BMW fának és kerítésnek ütközött. Az autóban hárman utaztak, a sofőr életveszélyes, egy gyermek és édesanyja súlyos sérüléseket szenvedett.

Súlyos baleset történt a szomszéd megyében, mentőhelikopter szállította a sofőrt a győri kórházba. Forrás: Ajkamentők

Súlyos baleset sérültjét szállították a győri kórházba

Helyszínre két sümegi mentőautó, az ajkai esetkocsi, a balatonfüredi és marcali mentőhelikopter érkezett. Helyszíni ellátás és stabilizálás után egy főt mentőhelikopterrel Győrbe, két főt Veszprémbe szállítottak további kórházi ellátásra.

Mentők érkeztek a baleset helyszínére. Forrás: Ajkamentők

Nemrégiben Sopronba is riasztották a mentőhelikoptert, egy fiatal diákhoz érkezett a segítség.