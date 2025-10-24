október 24., péntek

Fának és kerítésnek ütközött

57 perce

Mentőhelikopter vitte a győri kórházba a súlyos baleset sérültjét

Címkék#mentőhelikopter#kórház#győr#súlyos baleset

Súlyos baleset történt Veszprém megyében, a sofőrt mentőhelikopter szállította a győri kórházba.

Kisalföld.hu

Súlyos balesetről készült felvételeket tettek közzé az Ajkamentők közösségi oldalán. Nemeshanyban történt a baleset, ahol egy BMW fának és kerítésnek ütközött. Az autóban hárman utaztak, a sofőr életveszélyes, egy gyermek és édesanyja súlyos sérüléseket szenvedett. 

súlyos baleset
Súlyos baleset történt a szomszéd megyében, mentőhelikopter szállította a sofőrt a győri kórházba. Forrás: Ajkamentők

Súlyos baleset sérültjét szállították a győri kórházba

Helyszínre két sümegi mentőautó, az ajkai esetkocsi, a balatonfüredi és marcali mentőhelikopter érkezett. Helyszíni ellátás és stabilizálás után egy főt mentőhelikopterrel Győrbe, két főt Veszprémbe szállítottak további kórházi ellátásra. 

Mentők érkeztek a baleset helyszínére. Forrás: Ajkamentők

Nemrégiben Sopronba is riasztották a mentőhelikoptert, egy fiatal diákhoz érkezett a segítség.

 

